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У Зеленського підтвердили газові домовленості з РФ і анонсували брифінг

Новини » Політика     20.12.2019 - 21:12
У Зеленського підтвердили газові домовленості з РФ і анонсували брифінг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Офісі президента завтра розкажуть деталі газових угод з РФ

Деталі домовленостей з Росією щодо транзиту газу стануть відомі завтра, 21 грудня, на брифінгу в Офісі президента. Про це йдеться у повідомленні офісу в Facebook.

Повідомляється, що представники Європейської комісії, України та Росії сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

"Подробиці будуть повідомлені в суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля і виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі президента", - йдеться в повідомленні.

У Зеленського підтвердили газові домовленості з РФ і анонсували брифінг

Нагадаємо, раніше голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що підписання нового контракту на транзит російського газу через територію України займе мінімум місяць.

Відзначимо, сьогодні в Мінську пройшли переговори між Росією і Україною з газових питань за закритими дверима. Учасники не виходили до представників ЗМІ за підсумками переговорів.

Україна підписала газову угоду з Угорщиною за європейськими нормами
Новини України Володимир ЗеленськийГазпромРосійська Федераціятранзит
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