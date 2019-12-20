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Суд дозволив зняти електронний браслет з Гладковського

Новини » Політика     20.12.2019 - 18:58
Суд дозволив зняти електронний браслет з Гладковського
Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

Інші обов'язки Гладковського продовжили

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього чиновника РНБО Олега Гладковського. Про це РБК-Україна розповів його адвокат Руслан Волинець.

За словами адвоката, терміни досудового розслідування справи Гладковського продовжені до травня 2020 року.

"Сьогодні суд задовольнив наше прохання і скасував зобов'язання носити електронний браслет для Гладковського", - зазначив Волинець.

Він також підкреслив, що інші зобов'язання - заборона на виїзд за межі Київської області без дозволу слідства - за клопотанням прокуратури продовжили до 20 лютого 2020 року.

За словами захисника, за час розслідування Гладковський був допитаний лише один раз.

Нагадаємо, в жовтні Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою з альтернативою виходу під заставу на суму понад 10 млн гривень. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що звільнення колишнього чиновника не дозволить йому втекти.

Гладковському інкримінували зловживання службовим становищем та недекларування доходів. Зокрема, його підозрюють в тому, що лобіював оборонний контракт для компанії "Богдан Моторс". Також, за даними слідства, він не задекларував доходи дружини. Йдеться про суму близько 150 тис. доларів, які вона отримала від здачі в оренду елітної нерухомості.

Пізніше ВАКС відмовився притягти його до відповідальності за неявку на допит. НАБУ вимагало оштрафувати за те, що він проігнорував виклик на допит 19 липня.

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