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Поліція має припинити діяльність гральних закладів до кінця дня, - Аваков

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 12:58
Поліція має припинити діяльність гральних закладів до кінця дня, - Аваков
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Функціонування гральних закладів має бути припинено до 16:00

Міністр внутрішіх справ України Арсен Аваков розпорядився припинити діяльність нелегальних гральних закладів на території України до 16-ї години 20 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та гральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів", - додав він.

За даними начальника управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Околіта, вночі поліція викрила та припинила діяльність 152 незаконних об'єктів грального бізнесу. Загальна вартість вилученого обладнання становить приблизно 46 млн гривень.

"Тепер всі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим, необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Дані групи повинні протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес", - наголосили в МВС.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України заборонив розповсюдження лотерей в ліцензійних умовах. Цим рішенням уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Крім того, уряд доручив поліції перевірити діяльність всіх операторів державних лотерей на дотримання закону.

Крім того, вчора парламент ухвалив рішення про направлення на доопрацювання законопроекту про легалізацію грального бізнесу. За таке рішення проголосували 243 нардепа. Однак прийняття законопроекту у першому читанні підтримали лише 213 народних обранців.

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