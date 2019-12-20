Зеленський різко відреагував на провал легалізації грального бізнесу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський оголосив, що з сьогоднішнього дня будуть закриті всі ігрові зали

Через провал прийняття закону про легалізацію грального бізнесу в Україні будуть закриті всі ігрові зали. Про це у своєму Facebook заявив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Зеленський висловив невдоволення тим, що вчора Верховна рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу.

"Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі ігрові зали", - зазначив він.

Нагадаємо, після провалу голосування у Верховній Раді Кабмін сьогодні заборонив гральний бізнес під виглядом лотерей. Зокрема, уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей. За словами прем'єра Олексія Гончарука, заклади з гральними автоматами не зможуть працювати, прикриваючись договорами на поширення лотерей.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився припинити діяльність нелегальних гральних закладів на території країни до 16:00 20 грудня