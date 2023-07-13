Гарантии безопасности для Украины от G7 и анонс передачи ПВО NASAMS: новости за 12 июля

Страны "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Тем временем Норвегия пообещала предоставить нашей стране ЗРК NASAMS.

Более детально о том, что произошло в среду, 12 июля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Потери России в войне в Украине на утро среды, 12 июля, составили 510 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 235530 военных.

Во временно оккупированном Севастополе (Крым) произошли взрывы. Также сообщалось и о стрельбе.

СБУ задержала агента РФ, который помогал российским оккупантам захватить Северодонецк, а затем скрылся на Закарпатье.

Украинские воины за прошедшие сутки осуществили 1397 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили более двух рот россиян.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что российские войска минируют объекты на территории Запорожской АЭС.

ВСУ продолжили наступление в Запорожской области, а также сдерживали натиск россиян на пяти направлениях. Военным удалось уничтожить 4 зенитно-ракетных комплекса противника.

Страны G7 согласовали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Страны "Большой семерки" согласовали совместную декларацию, в которой говорится о долгосрочной поддержке в сфере безопасности и экономики поддержке, которую они планируют предоставить Украине.

"Имеем мощные оборонные договоренности и согласованную странами G7 Совместную декларацию поддержки Украины. Она является важным шагом к заключению системы двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами по гарантиям безопасности для нашего государства", - написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Норвегия передаст Украине два ЗРК NASAMS

Правительство Норвегии решило передать Украине пакет военной помощи, который включает в себя ЗРК NASAMS.

"Правительство решило предоставить пакет поддержки NASAMS, включающий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это обеспечит выносливость, резервирование и гибкость и, таким образом, повысит эффективность уже переданной Украине ПВО", - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Кулеба рассказал, когда в украинском небе могут появиться первые F-16

Согласно графику, первые истребители F-16 должны летать в украинском небе до конца марта 2024 года, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", - сказал он.

В Ровенской области сдетонировало взрывное устройство: погибли военные

В Ровенской области двое украинских военных погибли из-за детонации взрывного устройства. Также есть раненые, заявила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь территориального управления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

По ее словам, следователи ГБР уже изучают все обстоятельства инцидента. Сейчас проводятся следственные действия.

Атака РФ на Запорожье: пострадали почти 20 человек, среди них есть дети

В Запорожье, в результате взрыва вражеского летательного объекта, пострадали 18 человек. Среди них шесть детей, рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Камеры для беспилотников и не только. Канада выделила новый пакет помощи для Украины

Канада объявила о новом пакете финансовой помощи для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности. Его сумма составляет более 411 млн долларов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.