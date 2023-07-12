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Атака РФ на Запорожье: пострадали почти 20 человек, среди них есть дети

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Запорожье, Среда 12 июля 2023 17:11
Атака РФ на Запорожье: пострадали почти 20 человек, среди них есть дети Фото: Пострадавшие в Запорожье (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

В Запорожье, в результате взрыва вражеского летательного объекта, пострадали 18 человек. Среди них шесть детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"18 травмированных, среди которых 6 детей - последствия падения неустановленного вражеского летательного объекта в спальном районе областного центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас известно о 9 женщинах и 3 мужчинах, которые получили повреждения на открытой территории. Кроме того, 6 детей получили травмы различной степени тяжести.

"После оказания первой медицинской помощи 4 взрослых и 1 ребенок направлены на амбулаторное лечение", - сообщил глава области.

Также Малашко призвал местных жителей быть осмотрительными и не трогать обломки, которые еще могут быть опасными.

Атака на Запорожье

Ранее сообщалось, что в Запорожье, в результате взрыва неизвестного вражеского военного объекта, пострадали шесть человек. Местное издание "5 редакция" заявило, что речь идет о взрыве от обломков вражеского БпЛА.

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