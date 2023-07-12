Кулеба рассказал, когда в украинском небе могут появиться первые F-16

Согласно графику, первые истребители F-16 должны летать в украинском небе до конца марта 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Радио Свобода .

Он отметил, что передача Украине истребителей F-16 связана со сложными техническими моментами.

Кулеба сообщил, что тренировки должны начаться примерно в августе, возможно, в начале сентября. Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов, и самих самолетов.

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", - сказал он.

При этом министр отметил, что необходимо готовить инженеров, техников и соответствующую инфраструктуру.

По его словам, существует много нюансов, поэтому график может сдвигаться.

"Но сейчас и министр обороны здесь (на саммите НАТО в Вильнюсе - ред.) работает очень активно. Мы делаем совместно все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс", - добавил он.

F-16 для Украины

Союзники заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы. При этом украинских пилотов будут обучать и другие страны, в частности, Британия и Франция.

Ранее президент Владимир Зеленский выражал надежду, что учения на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев. Позже он заявил, что графика тренировочных миссий еще нет, а некоторые союзники с этим затягивают.

При этом вчера была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16, в которую вошли 11 стран.

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