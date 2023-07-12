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Больше полтысячи оккупантов и 33 дрона. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

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Украина, Среда 12 июля 2023 08:17
Больше полтысячи оккупантов и 33 дрона. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине 12 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро среды, 12 июля, составили 510 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 235530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 33 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 235530 (+510) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4090 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 7990 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 4402 (+17) ед,
  • РСЗО - 674 (+2) ед,
  • средства ПВО - 415 (+1) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 310 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3726 (+33),
  • крылатые ракеты - 1271 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6978 (+12) ед,
  • специальная техника - 647 (+7)

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро, российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений. При этом, ВСУ ведут контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, на некоторых из них удалось добиться успехов. В частности, ВСУ наступают на северной и южной окраинах Бахмута и контролируют все высоты вокруг города.

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