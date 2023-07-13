Гарантії безпеки для України від G7 та анонс передачі ППО NASAMS: новини за 12 липня

Країни "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Тим часом Норвегія пообіцяла надати нашій країні ЗРК NASAMS.

Більш детально про те, що сталося у середу, 12 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 12 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 235 530 військових.

У тимчасово окупованому Севастополі (Крим) сталися вибухи. Також повідомлялося і про стрілянину.

СБУ затримала агента РФ, який допомагав російським окупантам захопити Сєвєродонецьк, а потім втік на Закарпаття.

Українські воїни минулої доби здійснили 1397 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Знищили понад дві роти росіян.

У Міністерстві оборони України повідомили, що російські війська мінують об'єкти на території Запорізької АЕС.

ЗСУ продовжили наступ у Запорізькій області, а також стримували тиск росіян на п'яти напрямках. Військовим вдалося знищити 4 зенітно-ракетні комплекси противника.

Країни G7 погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України

Країни "Великої сімки" погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки підтримки, яку вони планують надати Україні.

"Маємо потужні оборонні домовленості та узгоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки України. Вона є важливим кроком до укладання системи двосторонніх угод щодо безпеки між Україною та окремими країнами-гарантами щодо гарантій безпеки для нашої держави", - написав керівник ОП Андрій Єрмак.

Норвегія передасть Україні два ЗРК NASAMS

Уряд Норвегії вирішив передати Україні пакет військової допомоги, який включає ЗРК NASAMS.

"Уряд вирішив надати пакет підтримки NASAMS, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це забезпечить витривалість, резервування та гнучкість і, таким чином, підвищить ефективність уже переданої Україні ППО", - сказав міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

Кулеба розповів, коли в українському небі можуть з'явитися перші F-16

Згідно з графіком перші винищувачі F-16 повинні літати в українському небі до кінця березня 2024 року, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 літатимуть в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіка", - сказав він.

В Рівненській області здетонував вибуховий пристрій: загинули військові

В Рівненській області двоє українських військових загинули через детонацію вибухового пристрою. Також є поранені, заявила у коментарі РБК-Україна прессекретар територіального управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

За її словами, слідчі ГБР вже вивчають усі обставини інциденту. Наразі проводяться слідчі дії.

Атака РФ на Запоріжжі: постраждали майже 20 людей, серед них є діти

У Запоріжжі, внаслідок вибуху ворожого літального об'єкту, постраждали 18 людей. Серед них шестеро дітей, розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Камери для безпілотників та не тільки. Канада виділила новий пакет допомоги для України

Канада оголосила про новий пакет фінансової допомоги для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки. Його сума становить понад 411 млн доларів, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.