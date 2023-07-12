ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские войска минируют объекты на территории Запорожской АЭС, - Минобороны

Новина українською →
Энергодар, Среда 12 июля 2023 16:39
Российские войска минируют объекты на территории Запорожской АЭС, - Минобороны Фото: российские войска минируют объекты на территории ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Министерстве обороны Украины сообщили, что российские войска минируют объекты на территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"Минирование территории ЗАЭС российскими оккупантами является целенаправленным, создает состояние опасности на ядерном объекте", - говорилось в сообщении.

По имеющейся информации, россияне установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах станции.

Минирование ЗАЭС

Напомним, в конце июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что оккупанты дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладители энергоблоков.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что СБУ и разведка сообщили ему о планах россиян устроить теракт на станции с выбросом радиации.

На прошлой неделе Генштаб ВСУ проинформировал, что россияне могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов. Они могут планировать провокации, чтобы обвинить украинских военных в обстреле.

Как отмечал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его специалисты получили доступ к новым объектам на ЗАЭС, но они еще не могут осмотреть всю территорию станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС окупанти Войска РФ Война России против Украины
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО