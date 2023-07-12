Российские войска минируют объекты на территории Запорожской АЭС, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины сообщили, что российские войска минируют объекты на территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

"Минирование территории ЗАЭС российскими оккупантами является целенаправленным, создает состояние опасности на ядерном объекте", - говорилось в сообщении.

По имеющейся информации, россияне установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах станции.

Минирование ЗАЭС

Напомним, в конце июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что оккупанты дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладители энергоблоков.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что СБУ и разведка сообщили ему о планах россиян устроить теракт на станции с выбросом радиации.

На прошлой неделе Генштаб ВСУ проинформировал, что россияне могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов. Они могут планировать провокации, чтобы обвинить украинских военных в обстреле.

Как отмечал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его специалисты получили доступ к новым объектам на ЗАЭС, но они еще не могут осмотреть всю территорию станции.

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