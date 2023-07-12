Норвегия передаст Украине два ЗРК NASAMS

Правительство Норвегии решило передать Украине пакет военной помощи, который включает в себя ЗРК NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Норвегии .

"Правительство решило предоставить пакет поддержки NASAMS, включающий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это обеспечит выносливость, резервирование и гибкость и, таким образом, повысит эффективность уже переданной Украине ПВО", - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Ранее Норвегия в сотрудничестве с США передала Украине две укомплектованные системы NASAMS.

"Противовоздушная оборона является первоочередной потребностью с украинской стороны. Украина нуждается в защите от российской авиации и ракетных ударов", - добавил министр.

Помощь от Норвегии

Сегодня стало известно, что Норвегия передаст Украине дополнительную тысячу крошечных беспилотников Black Hornet для разведки.

Вчера сообщалось, что Норвегия увеличит свою военную помощь Украине на 2,5 млрд. крон (240 млн. долларов) в этом году до 10 млрд. крон.