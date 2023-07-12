ВСУ на Таврическом направлении за сутки обезвредили более двух российских рот
Украинские воины за прошедшие сутки осуществили 1397 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили более двух рот россиян.
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"В целом, за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал наши позиции и совершил 585 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1397 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", - пишет Тарнавский.
Также воины уничтожили 22 единицы военной техники врага, в том числе:
- 6 ББМ;
- 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
- 2 БМ-21 "Град";
- пушка 2А36 "Гиацинт-Б";
- БПЛА "Орлан-10";
- БПЛА "Supercam";
- зенитный ракетный комплекс "Бук";
- переносная РЛС "Кредо-М";
- РЭБ "Борисоглебск";
- автомобильная техника.
- 3 склада боеприпасов врага.
Ситуация на фронте
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 510 оккупантов. Общие потери России с начала полномасштабного вторжения составили 235530 военных
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