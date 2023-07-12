СБУ задержала агента РФ, который помогал захватить Северодонецк

СБУ задержала агента РФ, который помогал рашистам захватить Северодонецк, а затем скрылся в Закарпатье. Злоумышленник передавал российским оккупантам информацию об укрепрайонах, огневых позициях и блокпостах защитников города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Контрразведчики Службы безопасности провели многоэтапную спецоперацию, которая охватила несколько регионов Украины. В результате комплексных мероприятий задержан агент ФСБ, который "сливал" агрессору локации украинских защитников во время боев за Северодонецк в 2022 году", - говорится в сообщении.

Он пытался выявить и передать рашистам точные координаты боевых позиций артиллерии ВСУ, включая реактивные системы залпового огня "Град".

Полученные сведения вражеский агент посылал в ФСБ через один из мессенджеров в виде отметок на электронных картах.

Развединформация потребовалась врагу для осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам, а также для подготовки боевых операций по захвату Северодонецка.

Установлено, что во время активных боевых действий на территории города фигурант решил быть подальше от линии фронта и переехал в Днепр.

Там он надеялся "отсидеться" и впоследствии вернуться на Луганщину, где ему обещали "трудоустройство" в "МГБ ЛНР", которое находится под контролем российских спецслужб.

Чтобы получить "гарантии безопасности" на временно оккупированной части Украины, злоумышленник безуспешно пытался выйти на своего "куратора".

После неудачных попыток нового контакта с ФСБ их агент уехал в Закарпатье. Там он надеялся "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия за свои преступления против Украины.

Впрочем, контрразведчики СБУ сорвали "планы" вражеского приспешника - поэтапно задокументировали его преступные действия и перемещения и задержали на территории региона.

По данным следствия, задержанным оказался житель Луганска, бывший студент одного из высших учебных заведений МВД Украины.

К началу полномасштабного вторжения России он переехал в Северодонецк, где был дистанционно завербован ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч.1 ст. 111 (государственная измена).