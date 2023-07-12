Камеры для беспилотников и не только. Канада выделила новый пакет помощи для Украины
Канада объявила о новом пакете финансовой помощи для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности. Его сумма составляет более 411 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
"Новое финансирование для Украины основывается на более чем 8 миллиардах долларов в виде многогранной помощи, которую Канада выделила с начала 2022 года", - говорится в сообщении.
Камеры для беспилотников
Трюдо сообщил, что Канада продолжит предоставлять Украине военную технику и обучение, необходимое ей для самообороны.
"Канада намерена опираться на нашу военную поддержку и ответить на прямой запрос Украины, предоставив дополнительные беспилотные камеры", - сказал глава правительства.
Нелетальная помощь
Кроме того, премьер-министр объявил о дополнительных 37 млн долларов в Комплексный пакет помощи для Украины.
Этот вклад, в дополнение к 26 миллионам долларов, объявленных в апреле 2023 года, поддержит предоставление НАТО нелетальной практической помощи Украине. Речь идет о передаче материалов, включая топливо, пайки и средства первой помощи.
Кибербезопасность
Трюдо также объявил о выделении Украине дополнительной помощи в области кибербезопасности в размере 2 млн долларов для поддержки усилий по противодействию враждебной киберактивности перед лицом киберрисков и угроз.
Обучение украинских пилотов на F-16
Канада вместе с Бельгией, Данией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией подписали заявление о создании совместной коалиции для обучения ВВС Украины эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.
"Подписав заявление, Канада обязуется внести свой вклад в многонациональные усилия по обучению украинских пилотов, техников и вспомогательного персонала эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16", - добавил Трюдо.
Помощь от Канады
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.
Также сегодня Трюдо сообщил, что Канада будет обучать украинских курсантов в своем профильном колледже в Квебеке. Эту интенсивную программу разработали совместно с НАТО.
Месяц назад сообщалось, что Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, ранее обещавших передать Украине. Более 120 из них уже доставлены в Украину.
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