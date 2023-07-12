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В Ровенской области сдетонировало взрывное устройство: погибли военные

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Среда 12 июля 2023 16:18
В Ровенской области сдетонировало взрывное устройство: погибли военные Фото: в Ровенской области военные погибли из-за детонации взрывного устройства (facebook.com/NGU mainpage)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

В Ровенской области двое украинских военных погибли из-за детонации взрывного устройства. Также есть раненые.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила пресс-секретарь территориального управления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

"Работники ГБР начали досудебное расследование по факту детонации взрывного устройства в Ровенской области, из-за которого погибли двое военных. Еще четверо получили ранения разной степени и были госпитализированы", - рассказала Герасимук.

По ее словам, следователи ГБР уже изучают все обстоятельства инцидента. Сейчас проводятся следственные действия.

Она отметила, что предварительная квалификация правонарушения - нарушение правил поведения с оружием, которое привело к гибели нескольких людей.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Житние Горы Киевской области группа молодых людей избила военного. Полиция начала расследование.

Также мы писали, что в учебном подразделении ГСЧС в Харьковской области прогремел взрыв, из-за которого погибли двое курсантов.

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