Фінляндія вишле двох російських дипломатів
Фото: Фінляндія вишле двох російських дипломатів (pixabay.com)
Фінляндія вишле з країни двох російських дипломатів. Ще одному влада Фінляндії анулює візу.
Раніше в п'ятницю президент Фінляндії Саулі Нііністе закликав західні країни надати "максимальну" підтримку Україні в боротьбі Києва проти того, що Росія називає "спецоперацією".
Вже кілька країн ЄС оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема:
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Італія оголосила персонами нон грата 30 російських дипломатів.
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Данія висилає 15 росіян.
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Франція оголосила, що вишле близько 30 дипломатів.
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Німеччина висилає 40 співробітників посольства РФ.
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Литва наказала покинути країну послу РФ.
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Словаччина зажадала скоротити посольство Росії на 35 осіб.
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Швеція вирішила вислати трьох російських дипломатів;
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Латвія прийняла рішення вислати 13 дипломатів Росії.
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Іспанія вишле близько 25 співробітників посольства РФ.
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ЄС вислав кілька російських дипломатів.
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Естонія висилає 14 дипломатів і закриває консульство в Нарві.
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Словенія скорочує посольство РФ в країні.
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Португалія оголосила персонами нон грата 10 співробітників посольства РФ.
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Румунія оголосила 10 російських дипломатів персонами нон грата.