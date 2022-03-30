Словаччина вимагає скоротити штат посольства Росії на 35 осіб

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Словаччини.

"У ході зустрічі йому було вручено дипломатичну ноту, яка інформує його про рішення Словацької Республіки на підставі статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні відносини скоротити штат Посольства Російської Федерації в Братиславі на 35 осіб і тим самим встановити максимальну кількість власників дипломатичних та службових паспортів у цьому дипломат", - пише пресслужба МЗС.

Також зазначається, що протягом останніх двох років російська дипмісія не виявила інтересу до коректної роботи на території Словаччини.

"Ми вважаємо, що негайне припинення війни в Україні та функціонування російської дипломатичної місії відповідно до звичайних засад дозволить будувати наші відносини на основі взаємної поваги та взаємовигідного співробітництва", - додає пресслужба.