Словенія скорочує штат посольства Росії
Міністерство закордонних справ Словенії поінформувало посла Росії Тимура Ейвазова про скорочення дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу російського посольства. Скорочення відбувається відповідно до статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24ur.
Так, Словенія просить скорегувати чисельність персоналу в межах того, що є розумним і звичайним для країни у світлі обставин і ситуації в державі перебування і потреб відповідного дипломатичного представництва.
"У зв'язку з цим Словенія вирішила привести число членів дипломатичного представництва Російської Федерації у відповідність з числом членів дипломатичного представництва Республіки Словенія в Москві", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що МЗС також висловило російському послу свій найрішучіший протест і тривогу у зв'язку з вбивствами українських цивільних осіб у Бучі та інших містах.
"Словенія та її партнери і союзники у співпраці з Міжнародним кримінальним судом зроблять все можливе, щоб винні були притягнуті до відповідальності за ці жахливі злочини", - йдеться в повідомленні.
На сьогодні вже кілька країн ЄС оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема:
- Італія оголосила персонами нон грата 30 російських дипломатів.
- Данія висилає 15 росіян.
- Франція оголосила, що вишле близько 30 дипломатів.
- Німеччина висилає 40 співробітників посольства РФ.
- Литва наказала покинути країну послу РФ.
- Словаччина зажадала скоротити посольство Росії на 35 осіб.
- Швеція вирішила вислати трьох російських дипломатів;
- Латвія прийняла рішення вислати 13 дипломатів Росії.
- Іспанія вишле близько 25 співробітників посольства РФ.
- ЄС вислав кілька російських дипломатів.
- Естонія висилає 14 дипломатів і закриває консульство в Нарві.
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