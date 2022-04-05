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Словенія скорочує штат посольства Росії

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Любляна, Вівторок 05 квітня 2022 17:27
Словенія скорочує штат посольства Росії Фото: Словенія скорочує штат посольства Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Словенії поінформувало посла Росії Тимура Ейвазова про скорочення дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу російського посольства. Скорочення відбувається відповідно до статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24ur.

Так, Словенія просить скорегувати чисельність персоналу в межах того, що є розумним і звичайним для країни у світлі обставин і ситуації в державі перебування і потреб відповідного дипломатичного представництва.

"У зв'язку з цим Словенія вирішила привести число членів дипломатичного представництва Російської Федерації у відповідність з числом членів дипломатичного представництва Республіки Словенія в Москві", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що МЗС також висловило російському послу свій найрішучіший протест і тривогу у зв'язку з вбивствами українських цивільних осіб у Бучі та інших містах.

"Словенія та її партнери і союзники у співпраці з Міжнародним кримінальним судом зроблять все можливе, щоб винні були притягнуті до відповідальності за ці жахливі злочини", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні вже кілька країн ЄС оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема:

  • Італія оголосила персонами нон грата 30 російських дипломатів.
  • Данія висилає 15 росіян.
  • Франція оголосила, що вишле близько 30 дипломатів.
  • Німеччина висилає 40 співробітників посольства РФ.
  • Литва наказала покинути країну послу РФ.
  • Словаччина зажадала скоротити посольство Росії на 35 осіб.
  • Швеція вирішила вислати трьох російських дипломатів;
  • Латвія прийняла рішення вислати 13 дипломатів Росії.
  • Іспанія вишле близько 25 співробітників посольства РФ.
  • ЄС вислав кілька російських дипломатів.
  • Естонія висилає 14 дипломатів і закриває консульство в Нарві.

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