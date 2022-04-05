Словенія скорочує штат посольства Росії

Міністерство закордонних справ Словенії поінформувало посла Росії Тимура Ейвазова про скорочення дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу російського посольства. Скорочення відбувається відповідно до статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24ur .

Так, Словенія просить скорегувати чисельність персоналу в межах того, що є розумним і звичайним для країни у світлі обставин і ситуації в державі перебування і потреб відповідного дипломатичного представництва.

"У зв'язку з цим Словенія вирішила привести число членів дипломатичного представництва Російської Федерації у відповідність з числом членів дипломатичного представництва Республіки Словенія в Москві", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що МЗС також висловило російському послу свій найрішучіший протест і тривогу у зв'язку з вбивствами українських цивільних осіб у Бучі та інших містах.

"Словенія та її партнери і союзники у співпраці з Міжнародним кримінальним судом зроблять все можливе, щоб винні були притягнуті до відповідальності за ці жахливі злочини", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні вже кілька країн ЄС оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема: