ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Литва відкликає свого посла з Росії і висилає главу російської дипмісії

Новость на русском →
Вільнюс, Понеділок 04 квітня 2022 16:14
Литва відкликає свого посла з Росії і висилає главу російської дипмісії Фото: Литва відкликає свого посла з Росії (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Литва першою в ЄС знизила рівень дипломатичних відносин з Росією. Уряд відкликав посла з Москви, а главі російської дипмісії у Вільнюсі наказано покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, крім висилки з країни російського посла, прийнято рішення закрити консульство Росії в Клайпеді.

"Уряд Литви ухвалив рішення про скорочення дипломатичного представництва. Послу Російської Федерації доведеться покинути Литву", - додав Ландсбергіс.

Глава МЗС також повідомив, що посол Литви у Москві повернеться до Вільнюса, а посол Литви в Україні – до Києва.

Видання зазначає, що Литва стала першою країною, яка пішла на відкликання посла з Москви і зажадала, щоб голова російської дипмісії залишив Вільнюс.

Нагадаємо, раніше Литва закликала країни ЄС відмовитися від російського газу та нафти через "різанину в Бучі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Литва Війна Росії проти України
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні