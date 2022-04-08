Финляндия вышлет двух российских дипломатов
Фото: Финляндия вышлет двух российских дипломатов (pixabay.com)
Финляндия вышлет из страны двух российских дипломатов. Еще одному власти Финляндии аннулируют визу.
Ранее в пятницу президент Финляндии Саули Ниинисте призвал западные страны оказать "максимальную" поддержку Украине в борьбе Киева против того, что Россия называет "спецоперацией".
Уже несколько стран ЕС объявили, что высылают сотрудников посольств России. В частности:
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Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов.
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Дания высылает 15 россиян.
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Франция объявила, что вышлет около 30 дипломатов.
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Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ.
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Литва предписала покинуть страну послу РФ.
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Словакия потребовала сократить посольство России на 35 человек.
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Швеция решила выслать трех российских дипломатов;
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Латвия приняла решение выслать 13 дипломатов России.
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Испания вышлет около 25 сотрудников посольства РФ.
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ЕС выслал несколько российских дипломатов.
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Эстония высылает 14 дипломатов и закрывает консульство в Нарве.
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Словения сокращает посольство РФ в стране.
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Португалия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства РФ.
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Румыния объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата.