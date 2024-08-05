F-16 в Украине и два украинских "золота" на Олимпиаде: новости за выходные

В эти выходные украинский президент Владимир Зеленский показал первые истребители F-16, которые уже прибыли в Украину. Тем временем украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Париже сразу 2 "золота" для Украины.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

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F-16 уже в Украине

Западные истребители F-16 уже находятся на территории Украины и готовы к выполнению боевых задач. Вместе с самолетами партнеры передали Украине ряд разного вооружения к ним.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье показал журналистам первые прибывшие в Украину F-16, а его пресс-служба опубликовала видео с украинскими истребителями. На видео можно было увидеть, что на самолетах уже установлено разное вооружение.

Награды на Олимпиаде-2024

Сборная Украины по фехтованию завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024

В субботу, 3 августа, украинские саблистки обыграли сборную Республики Корея в финале командного турнира Олимпийских игр 2024 года.

Республика Корея - Украина - 42:45

Магучих выиграла "золото" Олимпиады в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой Парижа в прыжках в высоту. Ее соотечественница Ирина Геращенко получила бронзовую награду.

Учитывая это, можно понять, что Украина получила сразу две медали по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024.

Тем временем Михаил Кохан стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в метании молота. Его лучший результат - 79.39 м.

ВСУ потопили подлодку "Ростов-на-Дону"

В субботу, 3 августа, стало известно, что ВСУ потопили подлодку "Ростов-на-Дону" . Кроме подводной лодки Силы обороны Украины нанесли удары также по зенитному ракетному комплексу С-400 РФ во временно оккупированном Крыму.

В своем материале РБК-Украина подробно рассказала о подлодке и ударе ВСУ. Узнать подробности - "Ростов-на-Дону" пошел ко дну. Что известно и чем ВСУ могли потопить субмарину РФ”.

В Донецкой области принудительно эвакуируют еще более 700 детей, - ОВА

Из-за постоянных обстрелов в Донецкой области принудительно эвакуируют еще 744 ребенка и их семьи из более чем 10 населенных пунктов.

Речь идет о населенном пункте Новогродовка, села Мариновка, Михайловка, Лесовка, Луч, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое, Полтавка и Островское.

Зеленский хочет обсудить с НАТО коалицию для перехвата ракет над Украиной

По словам президента, обсудить такой вопрос можно в формате Совета Украина-НАТО. Зеленский добавил, что уже дал задание украинским дипломатам, чтобы была такая встреча, где можно было бы обсудить данный вопрос с партнерами.

"Это большая ответственность для одной страны-соседа взять на себя ответственность и сбивать ракеты. Хотя я считаю, что это нужно было сделать давно, но я думаю, что есть еще такой инструмент, я хочу попробовать его, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможность столь небольшой коалиции стран-соседей, которые будут сбивать ракеты врага ", - объяснил он.

В Литве ответили российской "оппозиции" по поводу "несправедливых" санкций

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис ответил российской "оппозиции" в отношении "несправедливых" санкций.

Я вижу, как простые русские матери прощаются со своими обычными русскими сыновьями и желают им успехов в их обычных русских военных преступлениях. Я вижу, как обычные русские родители одевают своих простых русских детей в военную форму и рисуют букву Z на костюме танка из картона. Я вижу, как обычные россияне собираются на площади, чтобы сформировать букву Z. Простая Россия – больна», – заявил глава МИД Литвы.

Сырский отреагировал на приезд F-16 в Украину

"F-16 в Украине. Это значит, что уничтоженных кафиров будет больше. Будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города", - сказал главком ВСУ Александр Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил украинских союзников за это решение и подчеркнул, что эффективное применение современных самолетов - это, в первую очередь, сохранение жизни украинских военнослужащих.

Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы", - СМИ

Израиль готовится к потенциальной многодневной ракетной и беспилотной атаке со стороны Ирана и Хезболлы.

По словам израильского чиновника, страна опасается, что в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра в течение нескольких дней по Израилю могут быть запущены волны ракет и беспилотников