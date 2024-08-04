В Литве ответили российской оппозиции по поводу "несправедливых" санкций
Представители российской "оппозиции", которые были освобождены по условиям обмена между РФ и странами Запада, начали говорить о "несправедливых" санкциях. Якобы ЕС не должен ограничивать права "простых" граждан России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.
Ландсбергис объяснил, что он слышит разговоры о невиновности простых россиян, однако затем видит, как эти "простые" россияне убивают простых украинцев.
"Я вижу, как простые российские матери прощаются со своими обычными российскими сыновьями и желают им успехов в их обычных российских военных преступлениях. Я вижу, как обычные русские родители одевают своих простых русских детей в военную форму и рисуют букву Z на костюме танка из картона. Я вижу, как обычные россияне собираются на площади, чтобы сформировать букву Z. Простая Россия - больна", - подчеркнул министр.
Он отметил, что в случае РФ исцеление будет длительным и изнурительным процессом, который начнется только тогда, когда Россия, а не только российский диктатор Владимир Путин, потерпит поражение.
"Все, что тормозит тотальную военную машину РФ, будет иметь поддержку простых литовцев", - написал Ландсбергис.
Напомним, что 1 августа произошел самый большой со времен "холодной войны" обмен заключенными между странами Запада и РФ. США, Германия и страны-партнеры произвели обмен заключенными с Россией. Москва в частности освободила осужденных оппозиционеров, журналистов и других политических заключенных, а взамен получила шпионов и профессионального убийцу.
Во время пресс-конференции российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, освобожденный в результате обмена заключенными между Россией и Западом, пожаловался на санкции против РФ. Кара-Мурза пожаловался, что санкции Запада часто направлены против всех россиян.
Более того, освобожденные из российских тюрем оппозиционеры Кара-Мурза и Илья Яшин заявили, что их никто не спрашивал, согласны ли они на обмен.
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