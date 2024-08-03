ВСУ потопили подлодку "Ростов-на-Дону" и поразили несколько С-400 в Крыму

Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 РФ во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Кроме того, в результате успешной атаки в порту Севастополя украинские воины поразили подлодку Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону". Корабль затонул на месте.

Так, по подтвержденной информации, 2 августа подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины были существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Что известно о лодке "Ростов-на-Дону".

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО - класс Kilo) является одной из четырех подлодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр". "Ростов-на-Дону" был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения. В дальнейшем производился его ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подлодки оценивается в 300 миллионов долларов.

В Генштабе ВСУ отметили, что уничтожение "Ростов-на-Дону" в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря.

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