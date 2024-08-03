В Морозовске Ростовской области дроны атаковали военный аэродром, - СМИ

В ночь на 3 августа приблизительно в 02:56 дроны атаковали Морозовск Ростовской области. Предварительно, беспилотники ударили по военному аэродрому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram каналы.

После происшествия губернатор Василий Голубев сообщил, что в результате массированной атаки БпЛА на Ростовскую область, повреждены "складские объекты" в Каменском и Морозовском районах.

"Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

При этом российские каналы отмечают, что в Морозовске находится военный аэродром, и по словам местных жителей, взрывы были слышны именно в этом районе.

Каналы допускают, что судя по детонации, горит склад боеприпасов. Также сообщалось о взрывах в Миллерово, но это, вероятно, работа ПВО.

Приблизительно в 03:30 российские каналы вновь сообщили о взрывах в Морозовске.

Обновлено в 04:00

Российские Telegram каналы пишут, что после атаки дронов в Камянском районе горят резервуары с топливом.