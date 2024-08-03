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В Морозовске Ростовской области дроны атаковали военный аэродром, - СМИ

Суббота 03 августа 2024 03:51
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В Морозовске Ростовской области дроны атаковали военный аэродром, - СМИ Фото: МЧС России (скрин из видео)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 августа приблизительно в 02:56 дроны атаковали Морозовск Ростовской области. Предварительно, беспилотники ударили по военному аэродрому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram каналы.

После происшествия губернатор Василий Голубев сообщил, что в результате массированной атаки БпЛА на Ростовскую область, повреждены "складские объекты" в Каменском и Морозовском районах.

"Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

При этом российские каналы отмечают, что в Морозовске находится военный аэродром, и по словам местных жителей, взрывы были слышны именно в этом районе.

Каналы допускают, что судя по детонации, горит склад боеприпасов. Также сообщалось о взрывах в Миллерово, но это, вероятно, работа ПВО.

Приблизительно в 03:30 российские каналы вновь сообщили о взрывах в Морозовске.

Обновлено в 04:00

Российские Telegram каналы пишут, что после атаки дронов в Камянском районе горят резервуары с топливом.

Отметим, что удары дронами по российским аэродромам временно задержали атаку России.

"Недавно дроны дошли до определенных аэродромов РФ, до "Оленьи" и так далее. Есть пораженные бомбардировщики. Это позволило оттянуть по крайней мере на несколько дней удары по нам", - заявил руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Ранее РБК-Украина сообщало, в эту же ночь с 2 на 3 августа пять дронов атаковали Орловскую область. В деревне Жилина два дрона влетели в 16-этажный дом. По словам губернатора региона, силами ПВО было сбито три из пяти дронов. В результате атаки пострадавших якобы нет.

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Российская Федерация Ростовская область
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