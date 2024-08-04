Зеленский хочет обсудить с НАТО коалицию для перехвата ракет над Украиной

Партнеры могли бы создать коалицию для перехвата ракет над Украиной. Это решение для них будет сложное, но Киев будет работать над этим вопросом.

"Мы должны прорабатывать технические возможности, чтобы было применение другой авиации соседних стран против тех или иных ракет, которые хоть и бьют по Украине, но направляются в сторону стран Альянса. Мне кажется, что это решение для партнеров сложное, потому что они боятся эскалации. Но мы будем работать над этим", - заявил президент.

По его словам, обсудить такой вопрос можно в формате Совета Украина-НАТО. Зеленский добавил, что уже дал задание украинским дипломатам, чтобы была такая встреча, где можно было бы обсудить данный вопрос с партнерами.

"Это большая ответственность для одной страны-соседа взять на себя ответственность и сбивать ракеты. Хотя я считаю, что это надо было сделать давно, но я думаю, что есть еще такой инструмент, я хочу его попробовать, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможность такой небольшой коалиции стран-соседей, которые будут сбивать ракеты врага", - пояснил он.