Зеленский хочет обсудить с НАТО коалицию для перехвата ракет над Украиной
Партнеры могли бы создать коалицию для перехвата ракет над Украиной. Это решение для них будет сложное, но Киев будет работать над этим вопросом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Мы должны прорабатывать технические возможности, чтобы было применение другой авиации соседних стран против тех или иных ракет, которые хоть и бьют по Украине, но направляются в сторону стран Альянса. Мне кажется, что это решение для партнеров сложное, потому что они боятся эскалации. Но мы будем работать над этим", - заявил президент.
По его словам, обсудить такой вопрос можно в формате Совета Украина-НАТО. Зеленский добавил, что уже дал задание украинским дипломатам, чтобы была такая встреча, где можно было бы обсудить данный вопрос с партнерами.
"Это большая ответственность для одной страны-соседа взять на себя ответственность и сбивать ракеты. Хотя я считаю, что это надо было сделать давно, но я думаю, что есть еще такой инструмент, я хочу его попробовать, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможность такой небольшой коалиции стран-соседей, которые будут сбивать ракеты врага", - пояснил он.
Напомним, сегодня, в День Воздушных сил, Зеленский показал первые истребители F-16, которые уже прибыли в Украину.
Пока неизвестно, сколько самолетов получила Украина, однако на днях The Times писало, что якобы Украина получила от Нидерландов шесть самолетов.
Хотя The Economist в свою очередь утверждает, что в Украину прибыли первые 10 истребителей F-16.
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