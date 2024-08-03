Россияне придумали новую схему паспортизировать украинцев в оккупации, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как отмечается, в регионе ввели выездную флюорографию по селам, которая является обязательной. Однако для получения "услуги" необходимо иметь российский страховой полис и паспорт РФ. Таким образом, враг фактически использует медицинские услуги "для навязывания своей макулатуры".

Так, врачи из России, которые проводят объезд, фиксируют списки тех, кто получил услугу и не пришел.

"Не трудно предположить, что со временем для тех, кто не сделал флюорографию, будут применены дополнительные ограничения", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что все, кто имеет отношение к принудительной паспортизации, совершают преступление против украинского народа и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.