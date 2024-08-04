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В Донецкой области принудительно эвакуируют еще более 700 детей, - ОВА

Воскресенье 04 августа 2024 17:02
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В Донецкой области принудительно эвакуируют еще более 700 детей, - ОВА Фото: иллюстративное изображение эвакуации детей (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Из-за постоянных обстрелов в Донецкой области принудительно эвакуируют еще 744 ребенка с их семьями из более чем 10 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Он отметил, что сегодня было проведено заседание региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям региона. Главной темой встречи стала ситуация в Гродовской и Новогродовской громадах.

Как сообщил Филашкин, враг ежедневно уничтожает авиабомбами города и села этих громад, поэтому принято решение принудительно эвакуировать детей с их родителями или другими законными представителями.

Речь идет о населенном пункте Новогродовка, сел Мариновка, Михайловка, Лесовка, Луч, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое, Полтавка и Островское.

"Всего из четырех громад должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями", - рассказал глава Донецкой ОВА.

Также Филашкин добавил, что дал поручение вовлечь в процесс эвакуации детей исключительно бронированные автомобили, поскольку на территории этих громад враг активно применяет FPV дроны.

Напомним, что по состоянию на 31 июля в Донецкой области сразу в шести населенных пунктах ввели принудительную эвакуацию детей. Сообщалось, что государство планирует эвакуировать 21 ребенка с их родителями или другими законными представителями.

На днях ранее Национальная полиция Украины показала, как проходит эвакуация из Торецка. В частности, по состоянию на 2 августа, начиная с 26 июня было эвакуировано 1340 человек, из них - 78 детей.

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