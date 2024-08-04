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РФ ударила по ж/д в Полтавской области, некоторые поезда идут с задержками

Полтава, Воскресенье 04 августа 2024 09:30
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РФ ударила по ж/д в Полтавской области, некоторые поезда идут с задержками Фото: РФ ударила по ж/д в Полтавской области, некоторые поезда идут с задержками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области 4 августа. Есть задержки поездов Харьковского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Ночью в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Перечню поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками", - говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ

Как рассказали в УЗ, из-за обстрелов были повреждены рельсы, контактная сеть, опоры и т.д.

"Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущена с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение. К счастью, обошлось без жертв и раненых", - добавили в компании.

Также железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие поездки.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 4 августа атаковали Украину дронами-камикадзе. Взрывы гремели в Харькове и Миргороде Полтавской области.

ПВО сбила все пять дронов, которые РФ запустила по Украине. Добавим, что утром 4 августа оккупанты из миномета атаковали Очаков Николаевской области, пострадала женщина.

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