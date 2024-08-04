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F-16 в Украине. Зеленский показал первые полученные истребители

Киев, Воскресенье 04 августа 2024 16:50
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F-16 в Украине. Зеленский показал первые полученные истребители Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталья Юрченко

Украина получила первые американские истребители F-16. Президент Владимир Зеленский показал полученные самолеты.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Глава государства подтвердил, что страны-партнеры передали украинской армии истребители F-16. Официально о получении самолетов стало известно в символическую дату 4 августа - в День Воздушных сил ВСУ.

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства", - объявил Зеленский.

фото Виталий Носач, РБК-Украина

Украина получила истребители F-16 в рамках авиационной коалиции, созданной весной 2023 года. Сначала к ней присоединились чуть больше 10 стран, но позже коалиция расширилась. Ее возглавили Нидерланды и Дания, которые одними из первых заявили о намерении передать Украине F-16.

фото Виталий Носач, РБК-Украина

Ранее сообщалось, что Украина получит десятки самолетов. Речь шла о 60 истребителях. Союзники предупреждали, что поставки не будут проходить сразу. Главным фактором в этом вопросе остается обучение как пилотов, так и технического персонала, а также подготовка инфраструктуры для обслуживания самолетов.

Сегодня, 4 августа, издание The Economist заявило, что Украина получит 79 самолетов F-16, 20 из них прибудут к концу этого года. Остальные истребители, по данным авторов, прибудут партиями в течение 2025 года.

фото Виталий Носач, РБК-Украина

Сколько самолетов уже получила Украина

Отметим, что неизвестно точно, сколько F-16 уже передали Украине. На днях The Times сообщало, что якобы Украина получила от Нидерландов шесть самолетов.

При этом вышеупомянутый The Economist утверждает, что в Украину прибыли первые 10 истребителей F-16.

Была информация, что F-16 уже прошли первое применение в Украине и использовалась для противовоздушной обороны. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Авиация Украины F-16
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F-16 в Украине. Зеленский показал первые полученные истребители
F-16 в Украине. Зеленский показал первые полученные истребители
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