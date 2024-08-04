F-16 в Украине. Зеленский показал первые полученные истребители

Глава государства подтвердил, что страны-партнеры передали украинской армии истребители F-16. Официально о получении самолетов стало известно в символическую дату 4 августа - в День Воздушных сил ВСУ.

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства", - объявил Зеленский.

фото Виталий Носач, РБК-Украина

Украина получила истребители F-16 в рамках авиационной коалиции, созданной весной 2023 года. Сначала к ней присоединились чуть больше 10 стран, но позже коалиция расширилась. Ее возглавили Нидерланды и Дания, которые одними из первых заявили о намерении передать Украине F-16.

фото Виталий Носач, РБК-Украина

Ранее сообщалось, что Украина получит десятки самолетов. Речь шла о 60 истребителях. Союзники предупреждали, что поставки не будут проходить сразу. Главным фактором в этом вопросе остается обучение как пилотов, так и технического персонала, а также подготовка инфраструктуры для обслуживания самолетов.

Сегодня, 4 августа, издание The Economist заявило, что Украина получит 79 самолетов F-16, 20 из них прибудут к концу этого года. Остальные истребители, по данным авторов, прибудут партиями в течение 2025 года.

фото Виталий Носач, РБК-Украина