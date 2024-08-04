Магучих выиграла "золото" Олимпиады в прыжках в высоту

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Начали атлетки с высоты 1.86 м. Магучих решила пропустить этот рубеж, а ее соотечественница Геращенко непринужденно покорила высоту с первой попытки. На высоте 1.91 м уже обе украинки выступили уверенно, а затем хладнокровно взяли 1.95 м.

Перед высотой 1.98 м круг претенденток на медали сузился до восьми. Первой этот рубеж покорила австралийка Никола Олислагерс, а дальше к ней с первой попытки присоединилась Магучих. Геращенко же с австралийкой Элеанор Паттерсон, хотя и не прошли дальше, но разделили "бронзу".

Следующей высотой стали 2:00 м. Украинская атлетка покорила рубеж с первого раза. А австралийская спортсменка закрутила интригу до максимума – провалила первые две попытки, но на третьей продолжила соревнование до планки 2.02 м.

Олислагерс не смогла покорить высоту с трех попыток, так что Магучих автоматически стала чемпионкой. Украинка после двух неудачных прыжков подняла планку до 2.04 м. Взять рубеж не удалось, но главную задачу на тот момент отечественная легкоатлетка уже выполнила.

Олимпиада-2024, прыжки в высоту, женщины:

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.00 м

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 2.00 м

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.95 м

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1.95 м

Кто такая Ярослава Магучих

Уроженка Днепра, рекордсменка мира в прыжках в высоту. Чемпионка Украины (2021), Европы (2022, 2024) и планеты (2023).

В детстве также занималась бегом с барьерами и прыжками в длину. Первые международные успехи пришли в 2018 году, когда выиграла юношеский чемпионат Европы с рекордной высотой 1.94 м. В мае 2019-го стала самой молодой в истории победительницей этапа Бриллиантовой лиги. На Олимпийских играх-2020 завоевала "бронзу".

Дважды триумфовала в финалах Бриллиантовой лиги (2022, 2023). На этапе элитных соревнований в Париже в этом году побила мировой рекорд (2.09 м), принадлежавший болгарке Стефке Костадиновой 37 лет. Новый ориентир от Магучих – 2.10 м.