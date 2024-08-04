Геращенко завоевала "бронзу" по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024. Это первая олимпийская награда спортсменки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.

Геращенко завершила Олимпиаду с бронзовой наградой.

Учитывая это, можно понять, что у Украины будут две медали на Олимпиаде-2024. Ведь украинка Ярослава Магучих продолжит борьбу за "золото".

Тем временем Геращенко и австралийка Элеанор Паттерсон поделили между собой "бронзу" совершив прыжок на высоту в 1 м и 95 см.