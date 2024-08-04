Геращенко завоевала "бронзу" по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024. Это первая олимпийская награда спортсменки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.
Геращенко завершила Олимпиаду с бронзовой наградой.
Учитывая это, можно понять, что у Украины будут две медали на Олимпиаде-2024. Ведь украинка Ярослава Магучих продолжит борьбу за "золото".
Тем временем Геращенко и австралийка Элеанор Паттерсон поделили между собой "бронзу" совершив прыжок на высоту в 1 м и 95 см.
Напомним, что вчера, 3 августа, сборная Украины завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024 в фехтовании.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 3 августа на Олимпийских играх-2024.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.