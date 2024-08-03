"Ростов-на-Дону" пошел на дно. Что известно и чем ВСУ могли потопить подлодку РФ

Силы обороны Украины провели успешную атаку по российским военным объектом в Крыму. Как результат, поразили четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", а также окончательно уничтожили подлодку "Ростов-на-Дону".

Подробнее об этой подводной лодке и чем Силы обороны могли по ней ударить, - в материале РБК-Украина .

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Каковы результаты крайних ударов по Крыму

Согласно сводке Генерального штаба, накануне, 2 августа, подразделения ракетных войск ВСУ вместе с Военно-морскими силами повредили четыре пусковые установки ЗРК С-400 на оккупированном полуострове.

Также в севастопольском порту поражена подводная лодка "Ростов-на-Дону".

"В результате попадания лодка затонула на месте", - сообщили в Генштабе.

Отметим, Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО - класс "Kilo") является одной из четырех подлодок класса "Kilo", способных запускать крылатые ракеты "Калибр". Была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года. Стоимость оценивается в 300 млн долларов

Впервые украинские силы поразили "Ростов" 13 сентября 2023 года. В дальнейшем производился ремонт и проходили испытания в Севастопольской бухте.

"Уничтожение "Ростов-на-Дону" в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря", - добавили военные.

Что известно о "Ростове-на-Дону" и сентябрьской атаке

Б-237 "Ростов-на-Дону" - это дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Была заложена в 2011 году на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, а в 2014-м ее спустили на воду и зачислили в черноморскую бригаду с базированием в Новороссийске.

Кроме, в Черном море еще три подлодки этого проекта. Вместе с "Ростовом" они неоднократно задействовались для ракетных ударов по Украине. В частности, эти субмарины несут по четыре крылатых ракет "Калибр".

Другие характеристики:

водоизмещение - 2350 т (надводное) и 3950 т (подводное)

длина - 73,8 м

ширина - 9,9 м

осадка - 6,2 м

скорость - от 11 до 17 узлов над водой (от 20 до 31 км/ч) и до 20 узлов под водой (до 37 км/ч)

рабочая глубина - 240 м

предельная глубина - 300 м

автономность плавания - 45 суток

экипаж - 52 человека

Украинские силы нанесли первый удар по "Ростову-на-Дону" в ночь на 13 сентября 2023 года. Сообщалось о взрывах и пожаре в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода (Севморзавод) им. Орджоникидзе, а также в районе Килен-балки, где находится 13-й судоремонтный завод.

Позже украинская сторона заявила об ударе крылатыми ракетами авиационного базирования Storm Shadow. В результате был уничтожен большой десантный корабль "Минск". Но по-настоящему уникальным, причем не только для Украины, но и вообще в истории военных действий, стало поражение субмарины крылатой ракетой.

Теперь "Ростов" уничтожен? Что говорят эксперты

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются: со 100%-й уверенностью можно говорить об уничтожении "Ростова".

По словам военно-морского эксперта Defence Express Владимира Заблоцкого, подлодка еще в сентябре была почти уничтожена. Когда Storm Shadow попала в носовую часть, прошила весь корабль и взорвалась в кормовой системе, что привело к пожару и двум пробоинам.

"Тогда она стояла в сухом доке и не могла затонуть. Ее потащили ремонтировать на 13-й судоремонтный завод. Ремонт - довольно сложная задача, но поскольку Россия сама ее строила, запчасти есть. Заменили то, что было уничтожено внутри, и спустя почти год проводили испытания", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, оккупанты фактически упростили задачу Силам обороны, выведя субмарину на воду.

"Она внутри Севастопольской бухты сама ходила туда-сюда. Не знаю, погружалась или нет, но получила свое и погрузилась навсегда. Даже если ее смогут поднять, то восстановить будет очень тяжело. Вся электроника и все кабели уничтожены водой. Можно сказать, что дело по уничтожению "Ростова" довели до логического конца", - добавил он.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркивает: ракетный удар в сентябре 2023-го отправил подлодку в нокдаун. А все попытки восстановить судно, скорее всего, проходили не без коррупционных схем.

"Но для меня самое главное то, что по Севастополю и снова по важному объекту, где проводились восстановительные работы, был нанесен успешный удар. И при этом, как всегда, "российская ПВО отработала на все 100%", - иронизирует собеседник.

По его мнению, тот факт, что удары по Крыму успешно и эффективно продолжаются, гораздо важнее поражения субмарины.

Чем Украина могла потопить подлодку

Уничтожение "Ростова-на-Дону" по времени совпадает с массированными ударами по российским объектам в оккупированном Крыму. В частности, в ночь на 2 августа сообщалось о взрывах в Севастополе, Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

Представители оккупационной "администрации" заявляли об атаке беспилотников и ракетном ударе по Севастополю. Местный гауляйтер Михаил Развожаев утверждал, что якобы часть баллистической ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажки.

Коваленко считает версию о том, что "Ростов" могла потопить ракета ATACMS, вполне правдоподобной.

"Тем более, что накануне были опубликованы видео, как запускаются эти ракеты в сторону Крыма. Конечно, там нет верификации, когда именно видео было сделано. Но в принципе, да. ATACMS - именно те ракеты, перед которыми российские средства ПВО почти беспомощны", - рассказал он изданию.

В свою очередь Заблоцкий считает, что скорее всего удар был комбинированным. И сомневается, что подлодку потопила ракета ATACMS.

"Вряд ли, потому что кассетный ATACMS больше для поражения аэродромов, скопления техники и пехоты. А это точечная цель. Поэтому, я считаю, что это была крылатая ракета", - говорит эксперт.

Будут ли новые удары по российским субмаринам

На сегодня сложно сказать, продолжит ли Украина методично уничтожать подводные лодки Черноморского флота РФ. В том числе потому, что базируются они не в портах Крыма, а в Новороссийске.

"Они могут заходить в крымские порты, но ненадолго. Оставаться дольше чем на сутки - это самоубийство. Кроме того, россияне сведут к минимуму надводное положение субмарин, когда те будут выполнять задачи в море. Чтобы минимизировать риски поражения не только ракетным оружием, но и тяжелыми дронами", - объясняет Александр Коваленко.

Не исключено, что через некоторое время с основной базы в Новороссийске подлодки вообще переведут в Абхазию, где заканчивается строительство морской базы. Тем более что заявленная дальность ракет "Калибр" превышает 2000 км и по Украине их запускают даже с Каспийского моря.

"Хотя я не вижу причин, почему морские дроны не могут атаковать базу в Абхазии. Это оккупированная территория Грузии, не думаю, что для нас могут быть какой-то проблемой такие удары", - считает собеседник.

Кроме трех судов проекта "Варшавянка", в Черном море есть еще подлодка проекта "Алроса", которая также якобы может запускать "Калибры". Но это не подтверждено, отмечает Владимир Заблоцкий.

Что касается возможностей по уничтожению других субмарин, здесь много факторов, которые следует учитывать.

"Я допускаю, что могут быть поражены, но в Крым они вряд ли будут заходить. У них специальная база в Новороссийске, они прячутся, каждый час перешвартовываются, меняют места стоянки. Но, возможно, у нас попросту нечем ударить либо же не разрешают западные партнеры", - говорит эксперт.

Новороссийск является самым крупным портом в Черном море и с него осуществляется отправка нефти.

"База находится практически внутри города. Если ударить, то будет гореть очень долго. Я бы на месте нашего руководства нанес удар по той базе. Но чем? Разве что дронами. Последние примеры с НПЗ в Туапсе показали, что объекты там неприкрыты, они всю противовоздушную оборону стянули в Крым. А так, конечно, россияне активно используют носители "Калибров" и, я думаю, подлодки должны быть нашей приоритетной целью", - добавил Заблоцкий.

При подготовке текста использовались: заявление Генерального штаба ВСУ, комментарии военных экспертов Александра Коваленко и Владимира Заблоцкого.