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Нацгвардейцы уничтожили пехоту и технику РФ на Запорожском направлении (видео)

Запорожье, Воскресенье 04 августа 2024 10:27
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Нацгвардейцы уничтожили пехоту и технику РФ на Запорожском направлении (видео) Фото: нацгвардейцы уничтожили пехоту и технику РФ на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Национальной гвардии уничтожили пехоту и технику оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко

"Запорожское направление. Бойцы 15-й бригады Национальной гвардии Украины устроили настоящую охоту на российскую пехоту и технику", - говорится в сообщении.

По данным бойцов Нацгвардии, один дрон метко сбросил снаряды на пехоту, а FPV-камикадзе уничтожил российскую БМП-2, превратив ее в горящий металлолом.

Ситуация на фронте

За сутки, 3 августа, на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также россияне были активны на Торецком и Купянском.

Как отмечают в Институте изучения войны, у российских войск есть продвижение в районе Кременной, Северска и Часового Яра.

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