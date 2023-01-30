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Данилов рассказал, использует ли Россия северокорейские ракеты против Украины

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Россия, Понедельник 30 января 2023 20:30
Данилов рассказал, использует ли Россия северокорейские ракеты против Украины Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Самостоятельно производить высокоточные ракеты на территории РФ россияне не могут, однако пока в войне против Украины, они используют только российские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

"Те ракеты, которые мы наблюдаем на нашей территории… Пока вопрос, что это корейские ракеты, нам ответа не дают, это сугубо российские ракеты, которые у них были с давних времен, которые они производили, условно говоря, в прошлом году", – объяснил Данилов.

По его словам, обращение России за помощью к Ирану и КНДР говорит о том, что возможности самостоятельно изготавливать высокоточные ракеты на территории РФ у них нет.

"Будет ли такая помощь или нет, пока мы сказать не можем. По крайней мере, мы еще не видели иранских ракет, хотя 3-4 месяца об этом уже разговоры идут", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, в министерстве обороны США заявили, что Россия продолжает просить у Ирана и КНДР ракеты из-за дефицита собственных.

Ранее мы писали, что в Вашингтоне внимательно отслеживают ситуацию с сотрудничеством Ирана и России в секторе передачи вооружения, но пока США не видели подтверждений передачи россиянам баллистических ракет.

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