В РФ военкоматам приказали "выявлять" желающих воевать против Украины, - BBC

Российские военкоматы будут вызывать россиян, служивших в армии, и среди них будут "выявлять" желающих записаться в добровольцы. К тому же для тех, кто согласится присоединиться, будут льготы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую редакцию BBC.

Минобороны России подготовило проекты приказов по участию добровольцев в войне с Украиной, в том числе по порядку заключения с ними контрактов. Желающим приобщиться к добровольцам позволят даже досрочно увольняться, однако за это нужно будет заплатить.

Правозащитники предполагают, что проект может быть связан с попыткой легализации ЧВК "Вагнера".