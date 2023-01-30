В РФ военкоматам приказали "выявлять" желающих воевать против Украины, - BBC
Российские военкоматы будут вызывать россиян, служивших в армии, и среди них будут "выявлять" желающих записаться в добровольцы. К тому же для тех, кто согласится присоединиться, будут льготы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую редакцию BBC.
Минобороны России подготовило проекты приказов по участию добровольцев в войне с Украиной, в том числе по порядку заключения с ними контрактов. Желающим приобщиться к добровольцам позволят даже досрочно увольняться, однако за это нужно будет заплатить.
Правозащитники предполагают, что проект может быть связан с попыткой легализации ЧВК "Вагнера".
Добровольцы по закону вступают в формирование по контракту с Минобороны и получают на период службы статус военнослужащих. Особенности службы должно установить военное ведомство. Новые правила будут распространяться и на ранее заключенные с добровольцами контракты.
Напомним, Генштаб сообщил, что россияне готовят новую массовую мобилизацию в Крыму в конце февраля.
К тому же на то, что в России продолжают готовиться к новой волне мобилизации, указывает и то, что военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы.
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