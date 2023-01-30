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В РФ военкоматам приказали "выявлять" желающих воевать против Украины, - BBC

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Россия, Понедельник 30 января 2023 21:20
В РФ военкоматам приказали "выявлять" желающих воевать против Украины, - BBC Фото: российские военкоматы начнут "обнаруживать" желающих воевать против Украины (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские военкоматы будут вызывать россиян, служивших в армии, и среди них будут "выявлять" желающих записаться в добровольцы. К тому же для тех, кто согласится присоединиться, будут льготы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую редакцию BBC.

Минобороны России подготовило проекты приказов по участию добровольцев в войне с Украиной, в том числе по порядку заключения с ними контрактов. Желающим приобщиться к добровольцам позволят даже досрочно увольняться, однако за это нужно будет заплатить.

Правозащитники предполагают, что проект может быть связан с попыткой легализации ЧВК "Вагнера".

Добровольцы по закону вступают в формирование по контракту с Минобороны и получают на период службы статус военнослужащих. Особенности службы должно установить военное ведомство. Новые правила будут распространяться и на ранее заключенные с добровольцами контракты.

Напомним, Генштаб сообщил, что россияне готовят новую массовую мобилизацию в Крыму в конце февраля.

К тому же на то, что в России продолжают готовиться к новой волне мобилизации, указывает и то, что военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы.

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