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Оккупанты ночью нанесли удар по Николаевской области: есть разрушения

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Николаевская область, Понедельник 30 января 2023 09:14
Оккупанты ночью нанесли удар по Николаевской области: есть разрушения Фото: оккупанты ночью нанесли удар по Николаевской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 30 января российские войска в очередной раз обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Вследствие атаки есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 30 января, в 00:31 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины", - написал он.

Как сообщил Ким, в результате обстрелов разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших из-за атак оккупантов нет.

Также он отметил, что день и ночь в других районах области прошли относительно спокойно.

Напомним, на прошлой неделе россияне вновь атаковали Николаевскую область. Из артиллерии враг обстрелял акваторию Очаковской общины.

Также мы писали, что во время осмотра деоккупированной части Николаевской области правоохранители обнаружили российские боеприпасы и технику армии РФ в одном из домовладений.

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