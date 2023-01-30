Включат "подвиги" оккупантов и "спецоперацию". В РФ появится "правильный" учебник истории

Фото: в России появится "правильный" учебник истории, куда включат "подвиги" оккупантов (GettyImages)

В России к началу нового учебного года появится "правильный" учебник истории. В нем расскажут о войне в Украине в духе российских пропагандистов и о "подвигах" оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Север.Реалии.