ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты готовят в Мариуполе войска и технику для атак на Угледар, - мэрия

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 30 января 2023 10:04
Оккупанты готовят в Мариуполе войска и технику для атак на Угледар, - мэрия Фото: россияне в Мариуполе доукомплектуют подразделения для атак на Угледар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне в оккупированном Мариуполе собирают войска и технику. Укомплектованные подразделения враг хочет бросить под Угледар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, за выходные в селах к северу от Мариуполя стало больше российских оккупантов. Примерное общее количество до 4 тысяч человек.

"Кроме того, проходит доукомплектование подразделений врага, по приписке из Луганской области, к северу от Мариуполя. По словам самих оккупантов на месте, готовят подразделения для атаки на Угледар. Общее количество контингента на доукомплектовании 3-5 тысяч пока живых оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты начали накапливать технику наступательного характера вблизи Мариуполя. Вероятно, ее тоже хотят отправить под Угледар.

"Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления оккупантов", - отметил Андрющенко.

Он также добавил, что в Мариуполе критическая ситуация с медициной. Чтобы получить так называемую "государственную страховку" от оккупантов, нужен российский паспорт.

В оккупированном городе остался единственный врач-эндокринолог, ведущий прием только к полудню. Также действует только одно ЛОР-отделение.

"При том, вновь развернуты военные госпитали на базе работающих стационаров. Последствия - исчерпание запасов плазмы и крови (для гражданских почти недоступно сейчас), недостаток койко-мест гражданским. Смертность растет", - добавил мэр.

Напомним, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что враг готовится к обороне и сосредоточил в оккупированном городе около 30 тысяч солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Донецкая область окупанти Вугледар Война в Украине
NEWS
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход