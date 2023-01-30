ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия передаст Challenger 2 в Украину до лета, - Уоллес

Новина українською →
Лондон, Понедельник 30 января 2023 18:34
Британия передаст Challenger 2 в Украину до лета, - Уоллес Фото: министр обороны Великобритании Бел Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Поставки танков Challenger 2, которые в рамках военной помощи передаст Украине Великобритания, ожидаются до лета.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бел Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Это (поставки в Украину, - ред.) будет до начала лета или в мае. Вероятно, ближе к Пасхе", - заявил он.

При этом министр добавил, что по соображениям безопасности он не может сообщить график обучения украинских войск использованию танков, сообщив, что учения начнутся с обучения индивидуальному управлению машинами, а затем перейдет к ведению боя в строю.

Отметим, что в Британии Пасха в этом году будет отмечаться 9 апреля.

Напомним, ранее в Британии говорили, что танки Challenger 2 Украина сможет получить в конце марта.

14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

РБК-Украина рассказывало, что известно о танках Challenger 2 и на что они способны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Британия передаст Challenger 2 в Украину до лета, - Уоллес
Британия передаст Challenger 2 в Украину до лета, - Уоллес
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход