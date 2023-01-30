Оккупанты намеренно посылают местных через минные поля: ищут проходы

Российские оккупанты используют местных жителей для поиска проходов в минных полях, посылая их на позиции ВСУ через минные заграждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как отмечает Центр, такие случаи были зафиксированы на временно оккупированных территориях Запорожской области.

"Так, на позиции наших военных выходили местные, оставшиеся проживать на временно оккупированных территориях, и передавали от оккупантов сообщения с предложением якобы забрать тела своих "200"-х. Однако в дальнейшем оккупанты отказываются от переговоров", - рассказывают в ЦНС.

По информации украинских военных, людей посылают специально через минные поля, чтобы выявить возможные варианты прохода через минные заграждения. Информацию о маршрутах получают благодаря наблюдению за гражданским.

"Таким образом, можем говорить еще об одном международном преступлении врага", - констатирует Центр.

Кроме того, ЦНС напоминает, что на севере Украины так же поступают и белорусские пограничники - намеренно направляют беженцев из Ирана и Пакистана к украинским границам. Таким образом они проверяют уязвимые или недостаточно защищенные участки белорусско-украинской границы, которые можно использовать для прохода вражеских ДРГ.