Подрядчики из РФ отказываются строить фортификационные сооружения в Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Российская компания "Стройком" отказалась отправлять работников на временно оккупированные регионы Луганской области из-за неспособности армии РФ обеспечить безопасность работников подрядчика. При этом не только на передовой, но и в тылу, ведь местные не принимают "гастролеров" из РФ", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что ранее в Луганской области в больницу временно оккупированного пгт Юбилейное доставили около 300 раненых наемников ЧВК "Вагнер".

"Однако большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", - добавили в Центре национального сопротивления.