Подрядчики из РФ отказываются строить фортификационные сооружения в Луганской области
Российские подрядчики, строящие фортификационные постройки, отказываются работать на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Российская компания "Стройком" отказалась отправлять работников на временно оккупированные регионы Луганской области из-за неспособности армии РФ обеспечить безопасность работников подрядчика. При этом не только на передовой, но и в тылу, ведь местные не принимают "гастролеров" из РФ", - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что ранее в Луганской области в больницу временно оккупированного пгт Юбилейное доставили около 300 раненых наемников ЧВК "Вагнер".
"Однако большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", - добавили в Центре национального сопротивления.
Напомним, что российские захватчики вывозят людей из прифронтовой оккупированной зоны в Луганской области вглубь захваченной территории.
В школах Старобельского района Луганской области учителя-коллаборанта взялись за проверку телефонов детей. Целью таких "проверок" является выявление проукраинской позиции.
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