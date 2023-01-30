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Буданов о перспективах завершения войны: Украина победит Россию, как Давид Голиафа

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Киев, Понедельник 30 января 2023 08:57
Буданов о перспективах завершения войны: Украина победит Россию, как Давид Голиафа Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Отпор российского полномасштабного вторжения украинскими защитниками уже разрушил миф о войсках РФ как якобы "вторых в мире". Украина победит врага, как Давид одолел Голиафа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska.

При этом он отметил, прежде всего, мы должны освободиться от мысли о войне как о чем-то статическом, "замороженном" или постоянном.

"Это ошибка. На мой взгляд, это живая субстанция", - говорит Буданов.

По его словам, то, что происходит сейчас, является свидетельством уникальности украинской армии, в частности, украинские бойцы быстро адаптируют и совершенствуют старое оборудование, а также учатся новому.

"Наш враг, мы видим, меняется и подстраивается под ситуацию. Разбирает и внедряет новые решения; тактико-оперативные. Или даже разрабатывает новые стратегические цели", - подчеркнул Буданов.

Впрочем, глава ГУР отметил, что утверждение о России, как якобы "второй армии мира", он считает мифом.

"Да, я верю, что это был миф. Но я думаю, что мы, украинцы, помогли миру развеять истории о "непобедимой российской армии". Вернусь к истории: во времена королевы Елизаветы и англичане разгромили в море испанский флот, Великую и Непобедимую Армаду. Так же разгромим "великую и непобедимую" армию России. Так же, как Давид победил Голиафа", - заявил Буданов.

Напомним, недавно Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным. По его словам, украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

Добавим, также глава украинской разведки анонсировал, что этой весной Украина планирует большое контрнаступление и боевые действия на линии фронта будут "самыми жаркими".

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