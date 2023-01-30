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Оккупанты снова обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии

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Черниговская область, Понедельник 30 января 2023 20:20
Оккупанты снова обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии Фото: Оккупанты снова обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник вечером, 30 января, российские войска снова обстреляли приграничье Черниговской области. В частности, из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, с 17:05 до 17:10 было два "прилета", вероятно из миномета 120 мм, в районе села Клюсы.

Также в период с 18:30 до 18:40 было зафиксировано четыре "прилета", вероятно из ствольной артиллерии, в районе села Леоновка.

Военные сообщили, что потерь среди личного состава и техники нет. При этом информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Всего было зафиксировано 32 "прилета".

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