Очередной обмен пленными и военная помощь от Болгарии: новости за 3 ноября

Украина вернула домой 107 пленных

В четверг, 3 ноября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 107 украинцев.

Как пишет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, среди них 33 бойца Национальной гвардии Украины, 21 представитель Военно-морских сил, 20 воинов Вооруженных сил Украины, 18 - ГПСУ, 13 - Сил терробороны и по одному представителю Нацполиции и Государственной специальной службы транспорта.

"Освобождены представители рядового и сержантского состава и шестеро офицеров. Самому младшему освобожденному исполнилось 19 лет, самому старшему - 54 года. 74 воина были эвакуированы из "Азовстали", 83 человека получили серьезные ранения во время боевых действий" , - говорится в сообщении.

Украинские военные получат право на 10-дневный отпуск

Верховная рада приняла за основу проект изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения. За проголосовали 330 депутатов.

Он предусматривает возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

МАГАТЭ заявило об отсутствии доказательств разработки в Украине "грязной бомбы"

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверку трех объектов в Украине и не обнаружили никакую незаявленную ядерную деятельность.

"На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах расположения", - говорится в сообщении.

Инспекторы отобрали образцы окружающей среды для анализа в лабораториях гарантий МАГАТЭ и его сети аналитических лабораторий.

Болгария проголосовала за предоставление Украине военной помощи

Парламент Болгарии проголосовал за направление Украине тяжелого оружия. Депутаты Национального Собрания 48-го созыва приняли решение направить в Украину военную и военно-техническую помощь. По вопросу "кто за мир, а кто за войну?" "Болгарская социалистическая партия" начала дебаты в парламенте о военной помощи Украине, которые длились более трех часов.

"Мы очень поздно встали на сторону наших союзников по НАТО и ЕС", - заявил Атанас Славов из "Демократической Болгарии".

Славов задал вопрос, достаточно ли в Болгарии боеспособной армии для выполнения взятых на себя обязательств. По его мнению, оказание военной помощи Украине и перевооружение болгарской армии должно быть связано.

Мелкий дождь и местами туман: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 4 ноября, часть областей Украины накроет мелкий дождь. Кроме того, в некоторых регионах ожидается туман. Синоптики предупредили, что ночью и утром в западных и местами в северных областях ожидается туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет в пределах +2…+7 градусов. В Карпатах и Прикарпатье от +3 до -2 градусов. В большинстве областей днем столбики термометров покажут +6…+11 градусов. На юге и западе +12…+16 градусов.

В столице и Киевской области завтра облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер северо-западный, со скоростью до 10 м/с.