Под Мелитополем прогремели взрывы в районе железнодорожного моста

В четверг, 3 ноября, под Мелитополем в районе железнодорожного моста, который россияне используют для переброски техники, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram .

"Четыре громких взрыва и густая "бавовна" в селе Светлодолинское (Мелитопольский район - ред.) в районе железнодорожного моста", - написал Федоров.

По его словам, этот мост российские оккупанты использовали для того, чтобы перевозить свою военную технику на Запорожское направление.

"Неделю назад мост был поврежден, поэтому надеюсь на этот раз окончательно "устал", - добавил городской глава.