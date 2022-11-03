Мелкий дождь и местами туман: прогноз погоды на завтра

Завтра, 4 ноября, часть областей Украины накроет мелкий дождь. Кроме того, в некоторых регионах ожидается туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, ночью на Левобережной Украине пройдут небольшие дожди. Днем мелкие осадки прогнозируются в восточных областях. На остальной территории сухо.

Синоптики предупредили, что ночью и утром в западных и местами в северных областях ожидается туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет в пределах +2 +7 градусов. В Карпатах и Прикарпатье от +3 до -2 градусов.

В большинстве областей днем столбики термометров покажут +6 +11 градусов. На юге и западе +12 +16 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области завтра облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер северо-западный, со скоростью до 10 м/с.

Днем в Киеве ожидается +9 +11 градусов, а ночью +5 +7 градусов.