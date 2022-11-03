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Россия на войне против Украины потеряла в два раза больше самолетов, чем за 10 лет в Афганистане

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Четверг 03 ноября 2022 11:29
Россия на войне против Украины потеряла в два раза больше самолетов, чем за 10 лет в Афганистане Фото: Россия на войне против Украины потеряла в два раза больше самолетов, чем за 10 лет в Афганистане (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

ВСУ уничтожили вдвое больше российских самолетов за время полномасштабной агрессии России против Украины, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно Советским союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для РФ и станет причиной ее разрушения!" - написал он.

Отметим, что с 24 февраля Россия потеряла в войне против Украины более 74 тысяч военных.

Кроме того, за 8 месяцев полномасштабной агрессии Россия потеряла более 1400 офицеров.

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Валерий Залужный Война России против Украины Российская Федерация Афганистан
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