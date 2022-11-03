В небе над Днепропетровской областью сбиты четыре "шахеда"

Украинские силы противовоздушной обороны сбили четыре иранских дрона-камикадзе в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"Около 21 часа 2 ноября над Днепропетровской областью уничтожены четыре дрона-камикадзе Shahed-136", - говорится в сообщении.

Атака Украины "шахедами" 2 ноября

Вечером российские оккупанты атаковали Кривой Рог Днепропетровской области при помощи иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Запущенный россиянами иранский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры. Он пострадал значительно. Несколько районов города остались без света и воды. При этом звуки иранских дронов-камикадзе также были слышны и в Никопольском районе Днепропетровской области.

Кроме того, взрывы были слышны вечером 2 ноября и в Запорожье. Позже стало известно, что украинские силы ПВО сбили все "шахеды", которые летели в направлении города.