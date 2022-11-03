Болгария проголосовала за предоставление Украине военной помощи
Парламент Болгарии проголосовал за направление Украине тяжелого оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание News.bg.
Депутаты Национального Собрания 48-го созыва приняли решение направить в Украину военную и военно-техническую помощь. По вопросу "кто за мир, а кто за войну?" "Болгарская социалистическая партия" начала дебаты в парламенте о военной помощи Украине, которые длились более трех часов.
"Мы очень поздно встали на сторону наших союзников по НАТО и ЕС", - заявил Атанас Славов из "Демократической Болгарии".
Славов задал вопрос, достаточно ли в Болгарии боеспособной армии для выполнения взятых на себя обязательств. По его мнению, оказание военной помощи Украине и перевооружение болгарской армии должно быть связано.
Георг Георгиев из "Граждане за европейское развитие Болгарии" отметил, что Украине нужна военная помощь в ассортименте. Отечественная промышленность могла производить качественную военную продукцию.
Напомним, что Болгария является одним из самых крупных косвенных поставщиков оружия в Украину.
Ранее в Минобороны Болгарии заявляли, что их страна не передает Украине оружие для защиты от российской агрессии из-за того, что боится ослабить собственную обороноспособность.
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