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Украинские военные получат право на 10-дневный отпуск

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Четверг 03 ноября 2022 15:00
Украинские военные получат право на 10-дневный отпуск Фото: Рада одобрила 10-дневные отпуска для военных (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховная рада приняла за основу проект изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения. За проголосовали 330 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram депутата Ярослава Железняка.

Он предусматривает возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, во время военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней.

"Вместе с тем, на практике существует гораздо больше случаев, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, и, наоборот, когда возможность увидеть семью, родных важна для военнослужащего, особенно во время действия военного положения, ведения военных (боевых) действий", - говорится в документе.

Законопроект окончательно будет рассмотрен во втором чтении.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2023 год. Документ в целом поддержали 295 депутатов. Какими будут расходы на безопасность и оборону, читайте здесь.

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